 

Япония заявила протест в связи с размещением С-300 на Курилах

01.12.2020, 19:27, Новости дня

Японское руководство заявило протест против размещения ЗРС С-300В4 на островах Курильской гряды, об этом сообщил японский телеканал NHK.

«Японское правительство заявило протест в связи усилением военных приготовлений российской стороны на северных территориях, повторив, что они неприемлемы и не соответствуют позиции Японии по северным территориям», – цитирует сообщение канала РИА «Новости».

Во вторник пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что на Курильских островах на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступили расчеты ЗРС С-300В4.



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