Появилось видео задержания убившей мужа модели в Санкт-Петербурге

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01.12.2020, 19:27, Новости дня

Опубликовано видео задержания в Санкт-Петербурге 26-летней модели Лилии Судаковой, обвиняемой в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью своему гражданскому супругу 28-летнему Сергею Попову.

На кадрах видно, как девушку спокойно усаживают в полицейскую машину. Также камеры сняли госпитализацию раненого Попова. События происходили в первом часу ночи 29 ноября, передает «Фонтанка».

 

Напомним, СК Санкт-Петербурга намерен просить суд об аресте модели. По предварительной информации, вечером 28 ноября Попов привел в квартиру компанию, в которой была малознакомая девушка. Ей мужчина прямо при Судаковой оказывал знаки внимания, из-за чего и произошел конфликт. Когда друзья пары ушли, ссора усилилась. В какой-то момент Судакова взялась за нож и ударила Попова в сердце. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где на следующий день он скончался.

По версии самой модели, в роковой вечер мужчина снова стал ей угрожать, и за нож она взялась для самообороны. В ситуации будет разбираться следствие.



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