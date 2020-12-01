Назарбаев рассказал об отношениях с Путиным

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01.12.2020, 19:27, Новости дня

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что с президентом РФ Владимиром Путиным его связывают доверительные и добрые отношения.

«Добрые отношения, доверительные отношения, конечно, с президентом РФ (…), это сложилось в ходе нашей совместной работы не за красивые глаза, а мы убедились, как мы работаем, как мы защищаем, компромиссно решаем вопросы. Точно так же с КНР, это гигантские государства по сравнению с нами, но с ними надо строить отношения равные, как независимые государства, это не очень просто», – сказал Назарбаев в ходе документального фильма о себе «Штрихи к портрету» в эфире гостелеканала «Хабар».

Экс-президент рассказал также и о последней встрече с президентом США Дональдом Трампом. «Все президенты, с которыми я имел дело, расставаясь, называли меня другом. Последняя встреча с президентом Трампом: у него сидят его люди, здесь – мои люди. Он говорит: господин президент, у нас с вами химия есть, понимание, мы только познакомились с вами, а вы уже мне нравитесь, я вам доверяю. Как это получается, я не знаю. Я стараюсь сделать так, чтобы возникла обстановка доверия», – передает слова Назарбаева ТАСС.

1 декабря в Казахстане отмечается День первого президента республики. Праздник отмечается с 2012 года, он был учрежден, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Казахстана Назарбаева.

В 2019 году Назарбаев, руководивший страной почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Его преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев остался во главе Совбеза республики. 

В июле Назарбаев отметил 80-летний юбилей. Путин записал видеопоздравление в котором заявил, что «дорожит и гордится многолетней дружбой» с Назарбаевым. Как сообщил президент РФ с Назарбаевым у него «с первой встречи сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие». 



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