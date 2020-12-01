Мнение: Лачинский район перешел Азербайджану
01.12.2020, 19:23, Разное
В дополнение к вчерашнему https://colonelcassad.livejournal.com/6367686.html.
С началом декабря азербайджанские войска вошли в сдаваемый армянами Лачинский район.
Весь Лачинский коридор остается под полным контролем России.
Российские военные уже вовсю ведут работы по созданию инфраструктуры долговременного пребывания в Карабахе, где им предстоит провести долгие годы, если не десятилетия.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет