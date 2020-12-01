 

Мнение: Лачинский район перешел Азербайджану

01.12.2020, 19:23, Разное

В дополнение к вчерашнему https://colonelcassad.livejournal.com/6367686.html.
С началом декабря азербайджанские войска вошли в сдаваемый армянами Лачинский район.

Весь Лачинский коридор остается под полным контролем России.
Российские военные уже вовсю ведут работы по созданию инфраструктуры долговременного пребывания в Карабахе, где им предстоит провести долгие годы, если не десятилетия.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Вирусолог Викулов рассказал о противопоказаниях к вакцине от COVID-19

04.11 / Мнение: Исламский фактор

10.08 / Звезда «Квартета И» Леонид Барац объявил, что вскоре станет папой

24.10 / Мужчина намерен судиться с родителями за то, что те дали ему жизнь без его согласия

15.07 / В России впервые испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости

11.11 / “Идем все вместе дальше!”: Кристина Орбакайте похвасталась эксклюзивной наградой от YouTube

30.07 / Русский сионизм – русские, ставшие евреями

13.10 / Правозащитник о поведении Лукашенко: За 26 лет так и не набрался мудрости

13.09 / «Свято место» — пусто

05.08 / Мнение: Как Россия мучительно деофшоризирует себя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска