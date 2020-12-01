 

Россияне начали массово скупать продукты и лекарства на фоне пандемии

01.12.2020, 19:20, Разное

В понедельник Центральный банк опубликовал отчет о тратах российских граждан в ноябре. Согласно документу, первые три недели наблюдалось снижение активности потребителей. По мнению специалистов, это связано с тем, что многие вернулись к весенней модели поведения и стали массово скупать продукты и лекарства.

При этом расходы на непродовольственные услуги и товары резко сократились. Эксперты допустили, что потребительский спрос продолжит снижаться в случае ужесточения мер борьбы с COVID-19 и перевода большинства сотрудников компаний на удаленный режим работы.

Напомним, весной этого года в России был ажиотажный спрос на долгохранящиеся продукты (крупы) и препараты. Граждане опасались полного локдауна. Со временем паника пошла на спад, и уже к началу лета потребительская активность пришла в норму, передает Life.ru.

По последним данным, коронавирус в стране подхватили 2,29 миллиона граждан. Суточный прирост заразившихся держится на уровне 26-27 тысяч. Победили болезнь и покинули больницы 1,77 миллиона человек. За весь период пандемии было зафиксировано 39,8 тысячи летальных исходов.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / “Прыщавый лобешник”: Настя Ивлеева произвела фурор архивными фото десятилетней давности

27.03 / Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов работал на СБУ – ИНТЕРСАКС

23.10 / Попавший в аварию сын Конкина затаил обиду на отца

21.11 / Политолог: Единственная опора России в Белоруссии – силовики

25.11 / Бедным россиянам предложили раздать деньги перед Новым годом

30.08 / Мнение: «Русское руководство» Риги изгнано «людьми Сороса»

29.07 / Мастера конспирации: первые фото Риты Оры с новым бойфрендом-режиссером

18.10 / Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Нагорном Карабахе

09.10 / Евгений Сатановский обнаружил признаки приближения большой войны между Россией и Западом

05.08 / “Кинотавр-2020” объявил программу: Ирина Горбачева в жюри, Надежда Михалкова в конкурсе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска