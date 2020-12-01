Ученые научились выявлять депрессию по зрачкам человека

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01.12.2020, 19:18, Разное

Учёные из Германии научились выявлять депрессию по уровню расширения зрачков у человека. Исследование показало, что подавленное состояние не позволяет полноценно оценивать радость от победы и выигрыша.
Для своего эксперимента исследователи из Института психиатрии Макса Планка отобрали людей с тяжёлой формой депрессии. В качестве контрольной группы выступали абсолютно здоровые респонденты. Всем поочерёдно предлагалось сыграть в простую игру, в результате которой каждый участник мог выиграть определённый приз. При этом испытуемых помещали в магнитно-резонансный томограф и делали снимки глаз с частотой 250 кадров в секунду. У здорового человека при появлении стимула непроизвольно расширяются зрачки, а вот степень зависит от награды. Высокая скорость фотографирования позволила учёным получить наиболее точные снимки и сравнить, как именно реагируют на вознаграждения люди с депрессией. Они заметно хуже радовались победе, и их нервная система активизировалась не так сильно, как у здоровых респондентов.

Автор исследования Виктор Спурмейкер считает, что новые данные позволят более точно определить влияние депрессии на организм человека. В будущем, уверен специалист, они смогут определять подавленное состояние у человека и, основываясь на полученных данных, ставить индивидуальный диагноз с максимально эффективным курсом лечения.



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