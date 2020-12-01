В Санкт-Петербурге закрыли Ледовый дворец после концерта Басты

01.12.2020, 19:10, Разное

В Санкт-Петербурге закрыли Ледовый дворец, где накануне прошли массовые концерты рэпера Басты. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, трансляция заседания велась на телеканал «Россия 24».

«Ситуация, которая имела место в одном из городов в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования.

Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд», — пояснила Попова.

Она также добавила, что в «сложной» ситуации распространения коронавирусной инфекции «недопустимо проводить такого рода мероприятия» и подвергать риску здоровье и жизни большого числа людей, которые могут «не только сами на них заразиться, но заразить других дома или на работе».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ротенберги музыку играют. Прикрываясь пандемией, чиновники начали избирательно контролировать концертную деятельность в ПетербургеКонцерты рэпера Басты прошли 27 и 28 ноября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, изданию «Петербургский дневник» заявили, что первый концерт посетили 6,3 тысячи человек, второй — 6,2 тысячи. На несоблюдение ограничительных мер жаловались пользователи соцсетей. Сам Баста уверял, что все правила по COVID-19, предписанные властями Петербурга, на его концерте соблюдались.

На фоне роста числа заболевших COVID-19 власти Санкт-Петербурга ввели дополнительные коронавирусные ограничения. В частности, ограничили работу театров, кино и концертных залов — на спектакли стали продавать четверть от общего количества билетов. Также проведение мероприятий численностью свыше 50 человек теперь надо согласовывать в городском Комитете по культуре.

Похожие ограничения ввели в Москве, что вызвало критику организаторов концертов. В итоге некоторые столичные театры перестали продавать билеты и объявили об отзыве уже ранее проданных.

По последним официальным данным, в Санкт-Петербурге за все время пандемии выявили 129 604 случаев заражения COVID, умерли 5 517 человек.

«Медиазона» совместно с «Медузой» исследовали смертность в этом регионе и выяснили, что местный оперативный штаб ежедневно сообщает о числе умерших, которое соответствует данным из ИЦК, умноженным на две трети. Эта разница не может быть естественным образом одинаковой ежедневно на протяжении семи месяцев, отмечает издание.