Сроки перехода абонентов к другим операторам предложено сократить до двух часов

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01.12.2020, 19:08, Новости дня

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило сократить сроки перехода абонентов к другому оператору с сохранением номера с восьми дней до двух часов.

Проект поправок предполагает, что сроки перехода к новому оператору составят не более двух часов для физических лиц и трех часов для юридических с момента направления запроса о переносе номера, передает ТАСС.

Кроме того, министерство предлагает переносить номера без учета адресных данных абонента. Как считают в ведомстве, для идентификации абонента достаточно его имени, даты рождения и номера и даты выдачи паспорта. В настоящее время услугу по переходу к другому оператору оказывают при предоставлении данных об адресах места жительства и пребывания абонентов, уточняется в сообщении. В министерстве отметили, что сокращение сроков переносов номеров потребует от операторов обновление программного обеспечения информационных систем, а это в свою очередь займет время и повлечет финансовые затраты. В этой связи Минцифры предложило предусмотреть срок вступления поправок в силу по истечении полугода со дня официального опубликования постановления.

С 2013 года было на перенос номера было подано около 42 млн заявок, из них одобрили 18 млн.

Ранее Минцифры решило составить список угроз для персональных данных.



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