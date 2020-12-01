В Украине ожидается мокрый снег и гололед – синоптик

01.12.2020, 19:04, Новости дня

В Украине 2 декабря, прогнозируют влажную погоду – снег и мокрый снег ожидаются на севере страны, в центральных областях и в южной части, кроме Запорожья и Крыма. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“Вместе с осадками ожидается налипание мокрого снега, гололед. В большинстве областей Украины на дорогах и тротуарах или там, где это называется дорогой или тротуаром, – гололедица”, – заявила она.

По данным синоптика, на востоке Украины маловероятны существенные осадки, а в западных областях будет преобладать сухая, временами солнечная погода.

Температура воздуха ночью в разных регионах Украины будет колебаться от 0 до -4 ℃, в западных областях будет холоднее – -4…- 11 ℃; днем столбики термометров будут показывать от -2 до +2 ℃, на крайнем юге до +5 ℃. Ветер восточный, умеренный, в восточной части страны усилится до штормового, сообщила Диденко.

Она отметила, что в Киеве ожидается облачная погода, временами будет идти незначительный снег или мокрый снег. Ночью температура опустится до -1…-4 ℃, днем – около нуля.

По ее словам, из-за почти безветренной и влажной погоды в Киеве возможно зависание в воздухе промышленных дымов и примесей от автомобильных выхлопов.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4020717944624820