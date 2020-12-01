 

Власти Дании официально признали Санта Клауса умершим от коронавируса

01.12.2020, 19:03, Разное

Парламент Дании принял резолюцию, согласно которой Санта Клаус официально признан умершим. Причиной смерти сказочного персонажа объявлен COVID-19. Председатель парламента Петер Гринч заявил, что данная мера поможет уменьшить рождественские торжества и замедлить распространение коронавируса среди населения.

Депутаты также ввели уголовную ответственность за отрицание факта смерти Санты. За ненадлежащие разговоры со своим ребёнком о бородатом волшебнике датские родители могут попасть в тюрьму на срок до трёх месяцев. Кроме того, отменены все рождественские мероприятия, а за установку ёлки, даже на частной территории предусмотрен штраф в размере 12 тысяч евро.

Отметим, что это не первое радикальное решение властей Дании в борьбе с коронавирусом. На прошлой неделе в Дании было инициировано полное уничтожение норок, как возможных распространителей вируса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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