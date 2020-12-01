Студентам ВШЭ будут засчитывать участие в протестных акциях и одиночных пикетах как университетскую практику

01.12.2020, 18:37, Разное

Обучающиеся факультетов права, политологии, журналистики и других факультетов НИУ ВШЭ теперь, согласно программе «прогрессивный студент», смогут зачесть участие в протестных акциях, одиночных пикетах и попытках захвата администраций как практические занятия по университетским дисциплинам.

Инициатива была выдвинута руководством факультета политологии: «Мы всегда заявляли: основа политики нашего университета – приоритет активной гражданской позиции студентов над их профессиональными навыками – не зря ведь у нас учился Егор Жуков. Поэтому новый тип практики будет получать приоритет над «классической» и засчитываться будет в соотношении один час к четырём. Посудите сами: зачем студентам корпеть над учебниками, изучать какие-то законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, если они мало того, что не соблюдаются, так ещё и тысячу раз могут измениться к тому моменту, когда они выпустятся? Пусть лучше проявят жизненную позицию, постоят в толпе и покричат лозунги – заодно могут завести полезные знакомства среди представителей гражданского общества или получить грант от зарубежных правозащитных организаций», — заявил декан факультета политологии Андрей Мельвиль.

Идею вскоре поддержали и другие факультеты: студенты, совершающие видеосъёмку протестных акций, смогут зачесть эти материалы как журналистскую практику, а студенты, факультета права, читающие конституцию сотрудникам правоохранительных органов, смогут получить «автомат» по юриспруденции.

Программа уже одобрена ректором ВШЭ, в данный разрабатываются планы по её внедрению на остальные факультеты, а также обсуждается размер повышенных стипендий и скидок на обучение для студентов с гражданским самосознанием.