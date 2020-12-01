Аня Чиповская о сериале “Псих”, работе с Паулиной Андреевой и Федором Бондарчуком и забавной встрече с Лией Ахеджаковой

01.12.2020, 18:32, Разное

Недавно в сети вышел новый выпуск шоу социальной сети Одноклассники “ОК на связи!”, гостьей которого стала актриса театра и кино Аня Чиповская. В основном разговор касался творчества актрисы и ее новых работ, в частности она рассказала о сериале Федора Бондарчука “Псих”, в котором сыграла одну из главных ролей, о работе с режиссером, взаимоотношениях на съемочной площадке, работе в театре и многом другом. Публикуем самые интересные цитаты.

Про “Кинотавр”:



Из-за каких-то определенных условий этого года как-то все поняли, что первый шанс показаться – это вот “Кинотавр”. И все 4 фильма, в которых я снималась, оказались там. Причем, насколько я знаю, фильм “Кто-нибудь видел мою девчонку” в последний момент туда попал. А сам “Кинотавр” проходил очень неудобно – в перчатках, масках, с шахматной рассадкой.О самой интересной роли:

Самый энергозатратный, самый долгожданный и попавший внутрь меня фильм – это “Вмешательство” Ксении Зуевой. Я очень надеюсь, что у нас будет премьера в 2021 году. Наверное, ничто не давалось мне так сложно и одновременно так легко, как этот парадокс. Обычно вас утверждают на какую-то роль, вы каким-то образом к ней готовитесь, наступает первый съемочный день, и редко бывает, что вы сразу нашли этого персонажа, всё встало на какие-то рельсы — обычно всё равно проходит какое-то время. А с “Вмешательством” получилась какая-то магическая история, потому что в тот же день, как мы начали снимать, эта героиня Маша появилась и всё — сама по себе, без мучений каких-то.

Чему научилась после сериала “Псих”:



Я больше не называю людей психами, потому что они вокруг нас в большом количестве, я ничему уже не удивляюсь. Я думаю, сериал “Псих” тем и прекрасен, что можно очень трезво оценить, какой на самом деле процент психов вокруг. По-моему, это очень актуально, особенно в связке с вопросом про 2020 год. Отношения на съемочной площадке “Психа”:



Мне кажется, этот такой всеобщий рискованный порыв и привел к такому потрясающему результату. С Костей (Богомоловым) мы встречались как актриса и режиссер в театре, у нас в общей сложности, по-моему, пять спектаклей. Но это большая ошибка, что у Кости не было больших ролей, и здорово, что это случилось здесь, потому что Паулина обалденно всё написала, у неё к этому огромный талант. Надо понимать, что это не – вот, нашло вдохновение и ты написал 10-12 серий. Человек работает, и даже если у него не идет, он должен себя заставить и что-то написать. И кроме того, что Паулина – человек вдохновения, человек талантливый, она еще и очень трудолюбивая. Она написала потрясающего психолога Олега, это очень здорово выписанный персонаж. Выписывать персонажей – это прямо её конек. Костя моментально переквалифицировался из режиссера в актера, это большое уважение вызывает — человек понимает, что есть режиссер, а он сейчас актер. Конечно, у Федора Сергеевича так площадка устроена, что он на ней бог и царь, когда режиссирует. И понятно, что вся площадка работает так, потому что Федор Сергеевич у руля.О Федоре Бондарчуке как режиссере сериала:



Мне было здорово и очень легко с ним работать. Было время и разобраться, и порепетировать, и пошутить. Это было прекрасно – никаких нервов, никакого напряга. Всегда есть сложные сцены, которых ты ждешь и как-то внутренне готовишься к этой сцене, никто же не робот. Что-то может не пойти, что-то может не получиться. Очень это всё волнительно.

У моей героини есть одна сложная история – диалог с Олегом в машине, которая снималась последней. Я актриса, у меня всё хорошо, всё получается, и Федор Сергеевич прямо перед началом сцены подходит ко мне и говорит: “Ань, ну вы плакать-то умеете?”. Я говорю: “Конечно, умею”. А потом сажусь и думаю: “Вот надо же чтобы прямо после этого разговора со мной ничего не происходило!”. Такое случается с актерами – какой-то момент эмоционального выгорания или что-то не срабатывает. К счастью, на этот раз такого не было, мы быстро сняли, но это был эмоциональной момент в духе “а вдруг сейчас не пойдет?”.

О театре:



Дела у театра в нынешней ситуации такие: живы, и слава Богу. Двадцать пять процентов зрителей на весь зал – это, конечно, невесело, но вы не представляете себе, как благодарно эти 25% зрителей реагируют на то, что могут куда-то прийти. У нас в театре Табакова 400 мест, и еще как-то можно справиться. Плюс сидят силуэты черные, которые создают ощущение полного зала, и мне это помогает. Но есть залы, в которых 1200 мест, и для них такая посадка – это очень мало.

Всё зависит от конкретного спектакля и от жанра. Смеяться людям легче всем вместе, а когда спектакли драматические, это даже круто, потому что у тебя есть свое личное пространство для переживания этого всего с самим собой.О новом фильме “Комета Галлея”:



Это замечательная новогодняя романтическая история. Мне кажется, к концу этого года неплохо бы выдохнуть, взять паузу, расслабиться, посмотреть приятное кино. Мы с 3 декабря в прокате. Это фильм о девушке, которую зовут Тайка — необычная девушка, у нее есть выдающаяся меховая шапка. А еще у нее есть характер стальной, она тайским боксом занимается и учит детей. У этой девочки есть семья из мамы, младшей сестры и бабушки, и в этой семье она привыкла выполнять мужскую функцию. Она всех оберегает, всем помогает, а на себя немножко наплевала. И в тот момент, когда она встречает чудаковатого, странного, но безумно обаятельного астронома, её жизнь меняется. А еще невероятная удача, что мы увидим Лию Ахеджакову в этом фильме. История о неожиданной встрече с Лией Ахеджаковой:



Мы отмечали Новый год в Тбилиси пару лет назад и, по-моему, 30-го днем пошли пообедать. И вдруг в реальности замер весь зал. Все столики просто перестали есть. С террасы донесся голос, который все знают с детства, и просто весь ресторан пошел смотреть, кто там. И там действительно сидела Лия Меджидовна, и когда она потом проходила мимо нашего стола, она нас узнала и остановилась. А мы встали, как два дурака, и нависли над ней. Она нам пожелала хорошего Нового года, держала меня за руку. Мы даже не подумали сфотографироваться с ней, потому что хотели для себя оставить этот момент. И мы решили, что это хорошее предзнаменование, но я и подумать не могла, что пройдет какое-то время и я окажусь с этим человеком в одном кадре, буду называть её “Ба”, буду говорить ей: “Верни челюсть в исходное положение”. Мы с Аней Михалковой, которая играет мою маму, на неё восторженными глазами смотрели.