Мнение: Посол России в Катаре провел переговоры с Талибаном

01.12.2020, 18:30, Разное

Посол России в Катаре Нурмахамад Холов провел переговоры с делегацией Талибана в Дохе, которую возглавляет глава политического бюро Талибана Кари Дин Мохаммад Ханиф.

Обсуждалась ситуация с Афганистане и процесс политического урегулирования, а также роль Талибана в послевоенном Афганистане.

Сейчас соглашение о перемирии в Афганистане фактически не работает и боевые действия вполне себе продолжаются, особенно в районе Кандагара. Кроме того, ситуация с выводом американских войск из Афганистана находится в подвешенном состоянии, так как возможный приход в Белый Дом Байдена может перечеркнуть те обязательства, которые взяли на себя США при Трампе. Не является большим секретом, что в окружении Байдена немало персонажей, которые хотели бы продолжить оккупацию Афганистана и откатить решение Трампа о выводе войск.