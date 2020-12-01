Россияне поддержали возможность отзыва личных данных у интернет-компаний

01.12.2020, 18:26, Разное

Дать возможность отзывать согласие на использование персональных данных у интернет-компаний по упрощенной процедуре поддержали 62% опрошенных. При этом 68% респондентов знают, что онлайн-сервисы собирают личные данные.

Более половины опрошенных выразили интерес к целям использования этих данных. Не интересует этот вопрос меньшую часть респондентов – всего лишь 29%.

Кроме того, исследование ВЦИОМ показало, что 60% россиян изучают условия использования интернет-ресурсов.

Более половины респондентов знают о возможности передачи персональных данных третьим лицам. 70% наших соотечественников относятся к этому отрицально, а 58% считают, что это может представлять угрозу для них. 10% опрошенных эта тема безразлична.

Напомним, что ранее Роскомнадзор инициировал судебное разбирательство в отношении американской компании. В ведомстве обвинили Google в нарушениях российского законодательства. Компания не удаляет из поисковой выдачи ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. Это касается порядка 30% опасного контента, отмечают в РКН.