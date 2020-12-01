Мнение: Итальянские разносчики инфекции, медицина в Австрии и падение ОПЖ в Швеции

01.12.2020, 18:18, Разное

1. Принято думать, что коронавирусом нас наградил Китай, и всё пошло от некоего гурмана из Уханя, который решил насладиться неповторимым вкусом недоваренной летучей мыши. Однако согласно последним данным, итальянская лень и беззаботность виновны в начале мировой эпидемии не меньше, чем китайские гастрономические извращения:

https://lenta.ru/news/2020/11/27/pandemcor/

Немецкий вирусолог Александр Кекуле (Alexander Kekulé) назвал в эфире телеканала ZDF истинную причину пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По словам ученого, в Италии, откуда началось распространение COVID-19 по Европе и всему миру, не восприняли опасность новой инфекции всерьез.

В настоящее время человечество имеет дело с итальянским штаммом SARS-CoV-2, который доминирует над уханьской разновидностью и возник на севере страны из-за мутации в S-белке, что сделало его более заразным. Именно он обнаруживается у более чем 99 процентов пациентов с COVID-19 по всему миру.

По мнению Кекуле, к такой ситуации привело то, что европейские власти и общественность не восприняли угрозу всерьез и игнорировали предупреждения ученых об опасности вируса. В результате SARS-CoV-2 удалось незаметно распространиться по всей Италии, мутировать и адаптироваться к организму человека.

Вот почему туризм в Европе опасен. И ведь так было всегда. В 14 веке «Чёрная смерть» тоже пришла к нам из Европы, хотя изначально появилась где-то в Средней Азии.

История повторяется: чума получила распространение на Западе благодаря итальянским купцам, вернувшимся из Крыма, где генуэзские колонии попали под осаду ордынских войск. Границы Руси с Ордой тогда оказались на удивление менее проницаемы, чем границы с западными странами на Балтике.

2. Австрийский парамедик пишет, что коронавирус начал серьёзно бить по системе здравоохранения. Впервые за 10 лет работы ему приходится выбирать, кого лечить, а кого оставлять без лечения, обрекая тем самым на верную гибель:



https://9gag.com/gag/aXg6znV



В комментариях пишут:

Вы зашли так далеко не потому, что люди не носят масок, а из-за короны. За последние годы в Австрии система здравоохранения была “kaputt gespart” (оптимизирована), и новая инфекционная болезнь разрушает эту систему. Мы испытываем то же самое в Швейцарии в последние годы с гриппом. Волна, которая оказалась немного больше ожидаемого, разрушает систему. Так что речь идет не только о ношении масок, люди ограничивают себя в течение последних 10 месяцев. Что меня бесит, так это то, что я вижу пожилых в магазинах в 5 вечера в пятницу, или едущих на поезде в воскресенье в горы, чтобы отправиться в поход… эти люди обращаются к вам за помощью, когда заражаются, а не какие-то юные дурачки с 9gag.

3. Нечасто такое бывает. В современной развитой стране продолжительность жизни падает:

https://lenta.ru/news/2020/11/25/upala/

В нынешнем году продолжительность жизни в Швеции упадет впервые за 120 лет — с 1900 года, констатировал Bloomberg. Смертность в стране выросла в том числе из-за пандемии COVID-19, с которой Швеция справлялась по-своему: без введения карантина и обязательного ношения масок в общественных местах. У женщин показатель может сократиться с 84,7 года до 84,4, у мужчин — с 81,3 года до 80,8. <…>

В середине ноября страна признала провал своего подхода в борьбе с пандемией в виде ставки на коллективный иммунитет. Сейчас число попадающих в больницы с коронавирусом в Швеции растет быстрее, чем в остальных странах Европы, а в Стокгольме каждый пятый тест оказывается положительным.