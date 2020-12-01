 

Китай сообщил об успешной посадке зонда «Чанъэ-5» на Луне

01.12.2020, 18:14, Новости дня

Китай успешно посадил зонд «Чанъэ-5» в заданном участке на Луне для сбора образцов грунта, об этом сообщило китайское Центральное телевидение.

«Зонд «Чанъэ-5» успешно прилунился в заданном районе на видимой стороне Луны», – цитирует РИА «Новости» сообщение канала.

Напомним, 23 ноября с космодрома Вэньчан на острове Хайнань стартовала китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5», который должен доставить на Землю образцы лунного грунта.

26 ноября стало известно, что Китай будет строить на Луне исследовательскую базу.



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