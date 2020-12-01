 

НАБУ сообщило о новом подозрении Микитасю

01.12.2020, 18:10, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро 1 декабря сообщило бывшему народному депутату Максиму Микитасю о подозрении во взяточничестве, информирует пресс-служба НАБУ. 

В релизе не указывали имени экс-нардепа, но уточнили, что речь идет о бывшем конечном владельце “Укрбуда”, фигурирующем в деле о хищении 81 млн грн Нацгвардии. О том, что это Микитась, пишет в Telegram и Центр противодействия коррупции. 

НАБУ подозревает Микитася в даче взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта, говорится в сообщении бюро. 

“Бывший народный депутат, действуя в сговоре с экс-чиновником государственной компании “Укрбуд”, договорился с заместителем директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины о внесении недостоверных данных к экспертизе таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между жилкомплексом на Печерске и на окраине Киева была минимальной – 7 млн грн вместо 81 млн грн. В обмен на это, чиновник ГНИЭКЦ получил неправомерную выгоду в виде паркоместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн”, – сказано в релизе. 

Действия экс-нардепа и эксперта квалифицировали по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Эксперту сообщили о подозрении накануне. 

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек. 

В октябре 2019 года Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Микитася с правом внесения залога в размере 80 млн грн. Родные бизнесмена внесли залог, он вышел из СИЗО, на него надели электронный браслет.

В январе 2020 года пограничники сняли Микитася с рейса при попытке покинуть Украину.

В начале апреля ВАКС за нарушение возложенных судом обязательств взыскал с Микитася 80 млн грн залога и назначил новый – 100 млн грн. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре “Украинской правде” сообщали, что штрафные санкции к экс-президенту “Укрбуду” применили в связи с тем, что он встречался с двумя свидетелями. Прокуроры настаивали на аресте Микитася, однако суд отказал. В мае Апелляционная палата ВАКС отправила Микитася под стражу. Последний раз срок содержания в СИЗО Микитасю продлили до 24 декабря. 

Микитась фигурирует в еще одном уголовном производстве. Его обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю Любечской объединенной территориальной общины Черниговской области. Это уголовное производство передали в суд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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