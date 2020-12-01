В оккупированном Донецке появился свой ФК “Шахтер”

01.12.2020, 18:10, Новости дня

В оккупированном Донецке появилась футбольная команда с названием “Шахтер”. Об этом сообщает издание “ОстроВ”.

По мнению сепаратистов, идея присвоения никому не известной команде имени чемпиона Украины и участника Лиги чемпионов заключается в том, что якобы “восстановить историческую справедливость” и “вернуть привычное для дончан название”.

Как уточняет издание, команда, которая получила название “Шахтер”, дебютировала в так называемом зимнем первенстве “ДНР”.

“Это бренд нашей “республики”, это бренд Донбасса. Здесь играют воспитанники уже “республиканских” футбольных школ. То есть – наши местные. Это тот “Шахтер”, который был еще при Советском Союзе”, – цитирует издание человека, называющего себя генеральным директором фейкового “Шахтера”.

“Настоящий” ФК “Шахтер”, который после начала боевых действий на востоке Украины вынужден был покинуть Донецк, сегодня в пятом туре Лиги чемпионов сыграет с мадридским “Реалом”. Матч пройдет в Киеве на НСК “Олимпийский”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.