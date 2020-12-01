 

В оккупированном Донецке появился свой ФК “Шахтер”

01.12.2020, 18:10, Новости дня

В оккупированном Донецке появилась футбольная команда с названием “Шахтер”. Об этом сообщает издание “ОстроВ”.

По мнению сепаратистов, идея присвоения никому не известной команде имени чемпиона Украины и участника Лиги чемпионов заключается в том, что якобы “восстановить историческую справедливость” и “вернуть привычное для дончан название”.

Как уточняет издание, команда, которая получила название “Шахтер”, дебютировала в так называемом зимнем первенстве “ДНР”.

“Это бренд нашей “республики”, это бренд Донбасса. Здесь играют воспитанники уже “республиканских” футбольных школ. То есть – наши местные. Это тот “Шахтер”, который был еще при Советском Союзе”, – цитирует издание человека, называющего себя генеральным директором фейкового “Шахтера”.

“Настоящий” ФК “Шахтер”, который после начала боевых действий на востоке Украины вынужден был покинуть Донецк, сегодня в пятом туре Лиги чемпионов сыграет с мадридским “Реалом”. Матч пройдет в Киеве на НСК “Олимпийский”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Кульбида: Качество воздуха в Киеве ухудшалось из-за формирования в атмосфере слоя, удерживающего загрязнение. Это временное явление

25.09 / Браконьеры застрелили тигра Павлика

11.08 / Ученые рассказали, как потепление морей повлияет на рыбные запасы

15.10 / Süddeutshce Zeitung – отвыкшим за лето от масок москвичам напомнят о них штрафами

10.08 / Возобновились полеты из РФ на курорты Турции

23.10 / В посетителей мечети в Париже бросили петарду

18.07 / SRF – США делят мир на два лагеря — американский и китайский

05.10 / Минобороны Армении показало видео ударов Азербайджана по Степанакерту

06.08 / Трамп: вакцина от коронавируса может появиться в США до выборов

05.10 / Косачев дал оценку беспорядкам в Киргизии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска