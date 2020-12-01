Мнение: Словарик

01.12.2020, 17:41, Разное

Я иногда читаю комментарии в Инстаграме и вот там многомудрые дают советы неопытным читать мой блог с самого начала, если хочется что-то понять.

Народ, вы рехнулись что ли? Блогу столько лет. Зачем читать с начала?

Нет, это не запрещено. Но зачем с этого начинать?

Прочитайте книгу “Любовь: секреты разморозки” и этого достаточно будет, чтобы начать читать блог с любого места.

Читайте последние посты, с конца к началу. Я все время повторяю одно и то же, на разные лады, учитывая обратную связь, которую в избытке получаю в письмах и комментариях.

Если вы прочитали посты за весь последний год и вам хочется еще, читайте предыдущий и далее. Можете и до начала дойти, только не начинайте с этого, не надо мусолить.

Лучше уж по тегам ходить и читать все по диагонали, а то, что приглянется, подробней.

Мой блог не для Учениц, которые умеют читать только учебники с первой странички, водя пальцем. Блог – не учебник. У него другая структура, живая, интерактивная.

Предлагаю сейчас попробовать то, что давно собиралась сделать.

Словарик интерактивный составим.

Я напишу понятия, а вы давайте определения. Можно цитатами, можно формулировать самим, только без отсебятины, пожалуйста. Можно ссылки приводить на посты, но не нужно по поиску все подряд выкладывать, поиском все умеют пользоваться, давайте только самое важное и конструктивное.

Если выше уже дали нормальное определение, не повторяйтесь. Если дополнить хотите, дополняйте. Можно прямо в той же ветке, чтобы было удобней читающим.

Можно уточнять и иллюстрировать примерами.

Это будет одновременно пост для новичков, которые задолбали уже вопросами “ачотакое СЗ?” и для давно читающих, которые хотят проверить, насколько точно понимают.

Я в посте несколько вопросов напишу, а потом посмотрим. Если эксперимент не удастся, потом как-нибудь еще раз повторим.

Что такое СЗ?

Что такое ОЗ?

Что такое дисбаланс? А баланс? А дефолт?

Что такое минус? А плюс?

Что такое корона? Какие они бывают? Чем отличаются?

Что такое ЗВ?

Что такое локус контроля? А фокус внимания? Локус и фокус – что это? Для чего они?

Кто такие Король и Королева?

Что такое спонтанность?

А ресурсы – это что?

Что такое баги и какие они бывают?

Штурман – это что? А Училка? А Выскочка?

Что такое щипцы? А скалки?

Чем пыточные инструменты отличаются от экологичных? А рыбацкие инструменты – это что?

Что такое рыбалка?

Что такое динамика СЗ?

Чем рефлексия отличается от самооценки?

Достаточно пока? Попробуем?