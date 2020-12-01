Мнение: Кто хочет «оставить голодными 60 млн. человек»?

01.12.2020, 17:42, Разное

Если где-нибудь в Африке, в какой-нибудь дремучей стране власть принимает решения, которые обрекают на голод тысячи человек, и какое-нибудь африканское племя начнет бузить, решив, что «такую власть надо свергать прямо сейчас, возможно даже насильственным способом», о вожде прогрессивного африканского племени начнут снимать репортажи. Думаю, что даже «Время», Киселев и Скабеева будут восторгаться вождем-бузотером.

Но когда Алексей Навальный в произнес то, что вполне уместно в Африке, силовики начали поверку, а нет ли в его словах призывов к свержению власти?

Что же сказал Навальный в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 27 апреля? А сказал он вот что, дословно: «Если власть такова, что хочет оставить голодными 60 миллионов человек, такую власть надо свергать прямо сейчас, возможно даже насильственным способом».

Что не так в этих словах? Не понимаю, почему надо оставлять власть, которая «хочет оставить голодными 60 миллионов человек»? Но власть в России вроде бы не такая? Она вроде бы не хочет «оставить голодными 60 миллионов человек»? Или все-таки хочет? Если следствие усмотрит в словах Навального состав преступления, получится, что власть России действительно хочет «оставить голодными 60 миллионов человек»? Так или не так?

По всему получается, что силовикам не соило чесать там, где не чесалось?

Фотография Алексея Навального отсюда