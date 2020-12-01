В компании Зейна Малика: Джиджи Хадид показала фотографии, сделанные во время беременности

01.12.2020, 17:38, Разное

Джиджи Хадид и Зейн Малик – мастера конспирации: их дочь появилась на свет чуть больше двух месяцев назад, а поклонники пары до сих пор не знают, как они назвали девочку. Новоиспеченная мама Джиджи иногда выкладывает в Instagram фотографии малышки, но при этом не показывает ее лица. Во время беременности модель была более щедра и регулярно делилась фотографиями своего округлившегося живота. И сегодня Джиджи опубликовала орередную порцию снимков, которые уже смело можно назвать архивными: они сделаны в августе, когда модель была на последнем месяце беременности.

Один кадр особенно понравился подписчикам Хадид: на нем тогда еще будущий папа Зейн Малик ласково смотрит на Джиджи, уткнувшись подбородком в ее большой живот. “Август, в ожидании нашей девочки”, – подписала фотокарусель модель.

Кстати, в выходные премилыми фотографиями малышки (пусть и снова со спины) поделилась ее бабушка и мама Джиджи Иоланда Хадид.

Напомним, в мае этого года TMZ сообщили, что Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка. Затем новость подтвердила мама модели Иоланда Хадид, после чего на связь с прессой вышла и сама Джиджи – о своей беременности она впервые рассказала в эфире шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. О романе Джиджи и Зейна заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях.

В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.