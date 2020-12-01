Мнение: “Вратарь галактики”
01.12.2020, 17:36, Разное
Новый обзор Евгения Баженова на российский фантастический шедевр "Вратарь галактики".
Сам фильм где-то с месяц назад смотрел. Фильм не понравился – аляповатая каша и постоянные заимствования из зарубежной фантастики, при отсутствии у фильма собственного лица.
Из положительного можно отметить работу специалистов по графике, но это уже далеко не первый фильм (тот же "Аванпост" или "Притяжение-2"), где видно, что с точки зрения графония, у нас уже более-менее научились делать.
А вот со сценариями по-прежнему беда. Поэтому провал в прокате данного кино отнюдь не удивил.
Источник: Colonel Cassad
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