“Зеленая альтернатива” хочет выдвинуть Сергея Зверева в Госдуму

01.12.2020, 17:32, Разное

В партии напомнили, что Зверев выступает с яркими инициативами по охране природы и защищает озеро Байкал. “Это близкий по духу партии “Зеленая альтернатива” человек”, – говорится в сообщении.

“Мы готовы оказать помощь Сергею Звереву с выдвижением без сбора подписей по любому округу”, – сказал глава партии Руслан Хвостов.

В своем “Инстаграм” стилист отметил, что пользователи соцсетей все чаще предлагают ему стать депутатом Госдумы от Бурятии.

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Публикация от �� SERGEY ZVEREV �� (@zverevsuperstar)

В марте прошлого года Сергей Зверев вышел на одиночный пикет у Кремля в защиту Байкала. После этого строительство завода по производству питьевой воды на озере было приостановлено.

Партия “Зеленая альтернатива” создана в декабре 2019 года. В феврале в Минюст поданы документы на регистрацию. В марте состоялся учредительный съезд партии. Главой политсилы избран Руслан Хвостов.