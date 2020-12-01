“Зеленая альтернатива” хочет выдвинуть Сергея Зверева в Госдуму
01.12.2020, 17:32, Разное
В партии напомнили, что Зверев выступает с яркими инициативами по охране природы и защищает озеро Байкал. “Это близкий по духу партии “Зеленая альтернатива” человек”, – говорится в сообщении.
“Мы готовы оказать помощь Сергею Звереву с выдвижением без сбора подписей по любому округу”, – сказал глава партии Руслан Хвостов.
В своем “Инстаграм” стилист отметил, что пользователи соцсетей все чаще предлагают ему стать депутатом Госдумы от Бурятии.
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В марте прошлого года Сергей Зверев вышел на одиночный пикет у Кремля в защиту Байкала. После этого строительство завода по производству питьевой воды на озере было приостановлено.
Партия “Зеленая альтернатива” создана в декабре 2019 года. В феврале в Минюст поданы документы на регистрацию. В марте состоялся учредительный съезд партии. Главой политсилы избран Руслан Хвостов.
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