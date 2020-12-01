Какие изменения произойдут в России в декабре 2020 года

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01.12.2020, 17:32, Разное

1. Пенсия. В декабре 2020 года снова пересчитают пособие для пенсионеров. Надбавки получат лишь те граждане, которым начислялась выплата меньше прожиточного минимума.

Кроме того, в последний месяц года пенсионерам, которые получают пособие в первые числа, переведут сумму и за январь. Это связано с длительными новогодними праздниками.

2. Социальная поддержка. С 1 декабря россиян начнут уведомлять о положенных льготах и пособиях с помощью call-центров и сайта “Госуслуги”. Раньше жителям страны нужно было самостоятельно узнавать об этом.

3. Микрозаймы. Деятельность организаций, где можно оформить микрозайм, теперь станет регламентированной. Процентная ставка не должна быть больше 1% в сутки или 365% в год.

4. Оборот лекарств. Теперь препараты, содержащие такие вещества, как
тропикамид, тапентадол и прегабалин, больше нельзя приобрести без рецепта врача. Незаконный оборот этих лекарственных средств будет преследоваться по закону.

5. Больничный лист. С 14 декабря, согласно приказу Министерства здравоохранения, больничные листы можно будет получать в электронном виде. Для этого необходимо согласие пациента в письменном виде, а также паспорт и СНИЛС.



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