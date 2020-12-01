Диетологи развеяли мифы о вреде кофе

01.12.2020, 17:30, Разное

Диетологи Дарья Русакова и Жанна Ладнова развеяли распространенные мифы о вреде кофе. Они рассказали, какую пользу может принести этот утренний напиток.

Дарья Русакова убуждена, что кофе обладает преимущественно положительными сторонами, нежели отрицательными. Есть люди, которым этот напиток противопоказан. Речь идет о тех, кто имеет повышенное артериальное давление и нарушения сердечного ритма. Натуральный кофе без сахара в целом только приносит пользу. Кроме того, напиток представляет собой мощный антидепрессант.

Кофе способствует улучшению физической и психической работоспособности. К тому же этот напиток повышает стрессоустойчивость. Кофеин, который находится в составе, регулирует процессы возбуждения в головном мозге. Сообщается, что снижается усталость, подавляется сонливость и увеличивается двигательная активность.

По словам Жанны Ладновой, употреблять кофе можно для профилактики онкологических и сердечно-сосудистых болезней, синдромов Паркинсона и Альцгеймера. Практика показывает, что включение в рацион натурального напитка предотвращает развитие сахарного диабета. Если употреблять кофе без подсластителей, то человек не поправится. К тому же этот напиток подавляет чувство голода.