В Подмосковье мужчина убил знакомого и закопал его труп из-за долга в 1,5 млн рублей

01.12.2020, 17:30, Разное

В Подмосковье злоумышленник три недели назад задушил мужчину из-за долга суммой 1,5 миллиона рублей. После произошедшего обвиняемый закопал в лесопосадке труп погибшего.

Известно, что сейчас житель арестован. Следствие установило, что 6 ноября нынешнего года он ехал из Москвы по направлению Домодедово на транпортном средстве своего знакомого. По дороге между обвиняемым и ныне погибшим произошла ссора из-за невозвращенных денег. Известно, что злоумышленник задолжал знакомуму 1,5 миллиона рублей.

Мужчины во время ссоры начали драться. В ходе происшествия обвиняемый решил задушить знакомого. Как только злоумышленник понял, что потерпевший скончался, он вытащил труп из машины на землю, оттащил в посадку и закопал его. После содеянного обвиняемый сел в машину и быстро скрылся.

По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство. Сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта и заключили его под стражу. Ему уже предъявлено обвинение. Следователи продолжают заниматься сбором доказательств, назначены все необходимые экспертизы, после завершения данных мероприятий дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.