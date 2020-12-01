Алиев предложил передать Лачин под контроль Азербайджана

01.12.2020, 17:22, Разное

…и создать новый коридор между Арменией и Карабахом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать новый коридор между Арменией и Карабахом, чтобы передать город Лачин под контроль Баку. Об идее азербайджанского лидера сообщает РИА Новости.

«Сейчас всем хорошо известно, что Лачинский коридор проходит через город Лачин. Таким образом, город Лачин остается посередине данного коридора. Я же в ходе бесед с президентом РФ говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его», — пояснил Алиев в своем обращении к народу.

Сегодня Лачинский район официально перешел под контроль Азербайджана. Соглашение между Баку, Ереваном и Москвой предусматривало, что Лачинский коридор (шириной 5 км), обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Ереваном, останется под контролем российского миротворческого контингента. Эта дорога проходит через город Лачин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Коридор. Дорога Ереван-Степанакерт. По ней за рулем проехал наш специальный корреспондент. Репортаж из Карабаха

Кроме того, Ильхам Алиев предложил создать еще один коридор, который соединит Нахичевань с западной частью Азербайджана. Нахичеванская автономная республика входит в состав страны, но отделена от него территорией Армении. «Я уже довел эту свою мысль до президентов РФ и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин положительно отнеслись к этому», — сказал Алиев.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Спустя полтора месяца вооруженных столкновений стороны при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий. Согласно этому документу, под контроль Баку перешли районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Также Ереван должен передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша.