 

В ОДКБ задумались о создании механизма противодействия угрозам биобезопасности

01.12.2020, 17:20, Новости дня

В ОДКБ создадут механизм противодействия угрозам в сфере биобезопасности, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Много внимания уделили задачам повышения нашей способности противостоять угрозам в сфере биологической безопасности. На этот счет есть целый ряд предложений, которые сейчас продолжают обсуждаться. Я уверен, что мы в скором времени сформируем специальный механизм в рамках ОДКБ, который будет эти угрозы рассматривать и вырабатывать конкретные рекомендации о путях их купирования», – цитирует Лаврова ТАСС.

В ходе заседания совета глав МИД стран ОДКБ также прошло обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе. Российская сторона рассказала, какие меры принимает для выполнения заявления руководителей Азербайджана, Армении и РФ от 9 ноября, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Также министр отметил, что Москва не видит действий по намеренному затягиванию обмена военнопленными со стороны участников конфликта в регионе. «Тут трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по затягиванию этого процесса [обмена военнопленными и телами погибших], мы их не видим. Но то, что есть объективные сложности, которые сейчас, я надеюсь, будут быстрее решаться, – это факт», – указал он.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.



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