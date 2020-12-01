Санина: Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь

01.12.2020, 17:16, Новости дня

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, занявшая вместе с партнером – хореографом Дмитрием Жуком второе место на проекте канала “1+1” “Танцы со звездами”, 1 декабря на своей странице в Instagram написала, что во время оглашения результатов шоу была словно в тумане.

“Мы с Димой говорили о важном для нас, потом говорила [победительница проекта] Санта [Димопулос], потом чужой кубок оказался в моих руках и был поставлен на пол. На следующий день – ранний подъем, сонный эфир, два кубка и мое решение отправить свой на аукцион. Вы голосовали за меня, вы болели за меня, ваши цветы еженедельно стояли у меня в гримерке! Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь”, – заявила артистка.

Санина отметила, что шла на проект не за кубком, а для того, чтобы обрести себя.

“Оглядываясь назад, точно скажу, что не жалею ни о чем. Каждая минута шоу дала мне так много опыта, чувств и личностного роста, на которые у других уходят годы. Я стала в разы увереннее в себе, поняла, что возможности моего тела и психики безграничны, я теперь не боюсь разных эмоций и знаю, как их показать вам. Нам будет теперь еще интереснее”, – сообщила она.

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Премьера шоу “Танцы со звездами 7” состоялась 30 августа. Участие в проекте приняли 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

Во время суперфинала, который состоялся 29 ноября, победительница проекта Димопулос передала кубок победителей Саниной.

“Я в детстве танцевала, а она нет. Поэтому я сейчас передаю этот кубок. Она заслужила [его]. Я знаю, сколько сил она вложила в этот проект. Я для себя уже победительница”, – прокомментировала она свое решение.

30 ноября, на следующий день после суперфинала, Санина сообщила, что не считает себя победительницей и умеет проигрывать достойно.

1 декабря Димопулос подчеркнула, что ее решение о передаче кубка было спонтанным, но искренним.