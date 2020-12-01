 

Глава Херсонской ОГА назначен директором “Укроборонпрома” – журналист

01.12.2020, 17:16, Новости дня

Госконцер “Укроборонпром” возглавил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев. Об этом 1 декабря написала в Telegram шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

“Решение принято окончательно, сейчас оформляются документы, в пять вечера будет что-то вроде небольшого представления коллективу (насколько это сейчас возможно)”,  – отметила она.

По информации Кошкиной, в Херсонскую область нового главу ОГА назначать не будут, исполнять обязанности главы региона будет один из замов Гусева.

Гусев 1 декабря написал в Facebook, что несколько раз обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и усиление сектора национальной безопасности и обороны.

“Я готов отчитаться за каждый день своей работы на посту главы Херсонской областной  государственной администраций, горжусь теми наработками и результатами, которые удалось достичь нашей команде и благодарю каждого поддержку в развитии родной Херсонщины!” – отмечено в посте.

Он добавил, что является членом команды Зеленского и президент определяет его место работы.

https://www.facebook.com/Husyev/posts/712518639694142

Гусеву 41 год, он возглавил Херсонскую ОГА в июле 2019 года.

6 октября Зеленский сменил руководство “Укроборонпрома” – уволил Абромавичюса и назначил исполняющим обязанности гендиректора концерна Игоря Фоменко.

Предприятия “Укроборонпрома” занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях “Укроборонпрома” работает около 67 тыс. человек, сказано на сайте концерна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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