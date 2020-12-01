 

Журналист Несенюк: Почему Павелко не умчался в штаб-квартиру УЕФА и не сидел там круглосуточно, отстаивая интересы сборной Украины?

01.12.2020, 17:16, Новости дня

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко должен был в УЕФА отстаивать интересы сборной Украины, когда принималось решение о несыгранном матче Лиги наций против Швейцарии. Такое мнение изданию Gazeta.ua выразил журналист Николай Несенюк.

“Наша футбольная ассоциация допустила ошибку, которая уничтожила труд тренеров и футболистов национальной сборной. Первая ее причина – элементарная неграмотность и обычная нерадивость, присущие действиям Украинской ассоциации футбола. Любой грамотный юрист сразу указал бы на недопустимость отказа привезти в Швейцарию другой состав футболистов. Принятые перед стартом сезона изменения к регламенту европейских соревнований свидетельствовали – никаких переносов матчей из-за коронавируса не будет! Это вам не чемпионат Украины, где с этими переносами совсем запутались и неизвестно что будут делать дальше!” – отметил Несенюк.

Он не исключает, что в УАФ сознательно пошли на техническое поражение для сборной Украины.

“Вторая возможная причина неадекватных действий руководителей нашего футбола еще хуже неграмотности и некомпетентности. Возникает мысль, что на техническое поражение Украины от Швейцарии наши футбольные руководители пошли сознательно. Потому что не верили в то, что сборная швейцарцам не проиграет! Решили лучше получить “технарь” и обвинить во всем УЕФА, чем опозориться на футбольном поле”, – предполагает журналист.

По его мнению, решение УЕФА о присуждении Украине технического поражения было известно заранее.

“Скажете, что такого быть не может! Я тоже так думал, пока не узнал, что Андрей Павелко, президент УАФ, отбыл на отдых 21 ноября. Именно тогда, когда в УЕФА решали судьбу матча Швейцария – Украина. Почему Павелко не умчался в штаб-квартиру Европейской футбольной ассоциации, где он является членом исполкома? Почему не сидел там круглосуточно, отстаивая интересы главной команды Украины? Выглядит так, что в этом не было надобности. Результат был заранее известен, потому можно было спокойно ехать на теплое море”, – резюмировал Несенюк.

Матч шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября. УЕФА отменил поединок из-за выявления коронавирусной инфекции у ряда украинских игроков на основании “компетентного решения департамента здравоохранения кантона Люцерн”.

В этом поединке должно было решиться, какая из сборных сохранит место в элитном дивизионе Лиги наций.

25 ноября УЕФА присудила сборной Украины техническое поражение. По мнению председателя апелляционного комитета УЕФА, украинская сторона приложила недостаточно усилий, чтобы матч все же состоялся.

В УАФ заявили, что обжалуют решение УЕФА.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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