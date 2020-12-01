Пошли гулять в загадочный “Треугольник Бриджуотера” и увидели там монстра

01.12.2020, 17:17, Разное

В Массачусетсе (США) существует аномальная зона "Треугольник Бриджуотера", в которой регулярно видят НЛО, йети, маленьких гоблинов и прочих странных существ. Также тут часто находят трупы убитых людей.

Эта история была день назад рассказана пользователем сайта Reddit под ником "WalkB4UCrawl187". По его словам они видели страшное человекоподобное существо когда оказались на территории так называемого Треугольника Бриджуотера.

Это место находится в штате Массачусетс, на северо-востоке США, и включает в себя лес Фритаун. На протяжении десятков лет в этом "треугольнике" очень часто видели НЛО и загадочных существ. А еще в этих лесах находят жутким образом растерзанных животных, что не похоже на работу местных хищников.

Но самыми страшными вещами в Треугольнике Бриджуотера являются человеческие жертвоприношения. В этих лесах есть очень древние индейские могилы и рядом с ними регулярно находят трупы убитых людей. Предполагается, что тут действует тайный культ, который убивает людей во время ритуалов поклонения языческим богам.

И вот 9 лет назад этот пользователь Реддита вместе с тремя своими друзьями отправился в ночной поход в местечко Профил Рок, что на территории леса Фритаун. В то время он еще ничего не слышал о Треугольнике Бриджуотера.

"Мы дошли до этой скалы и просидели на ней часа 3-4, после чего решили возвращаться обратно. А когда вы покидаете Профил Рок, вам нужно пройти по очень длинной тропе, тянущейся на 2 мили. Только так можно дойти до стоянки, где вы оставляете автомобиль.

Мы пошли по этой тропе двумя парами. Впереди дли два моих друга, а чуть позади шел я с третьим приятелем. И вот тогда я, не знаю почему, ощутил сильное желание обернуться. У меня не было ощущения, что за нами наблюдают, я просто захотел обернуться и все.

Было темно и никакого света, кроме лунного и наших телефонных фонарей, не было. Но когда я обернулся, я сразу же увидел, что некто и бежит прямо к нам на расстоянии и около 150 футов (45 метров) на полной скорости.

Но меня удивило даже не то, что оно бежало к нам, а КАК оно бежало. Если вы смотрели фильмы ужасов с зомби, вы знаете как двигаются зомби, прихрамывая на одну ногу. Вот именно так оно и бежало к нам.

Сначала я не мог рассмотреть ничего определенного и даже предположил, что это кто-то из моих друзей или других туристов, кому нужна помощь. Так я думал, пока оно не добежало до той части тропы, на которую падал лунный свет.

То, что я увидел, шокирует меня до сих пор. Вы ведь знаете как маленькие дети рисуют фигуру человека? Вот именно так оно и выглядело, за 10 секунд, пока оно бежало в лунном свете, я хорошо рассмотрел его.

У него не было различимых черт лица, не было глаз, ушей, а его руки и ноги выглядели как палочки или как конечности сильно истощенного человека. Оно было полностью черного цвета и то, что его покрывало не было похоже на одежду или даже кожу. Также было невозможно сказать, одет ли он в какой-то Хэллоуинский костюм с маской.

Я в панике крикнул своему другу, а потом направил в ту сторону свет своего телефона, но когда мой друг посмотрел туда, я сразу понял по его лицу, что он его увидел. При этом расстояние между нами и существом было уже куда меньше, чем вначале.

Я и мой друг тогда побежали вперед и когда нагнали двух других моих друзей, то они спросили "Что случилось?", а я сказал им "Просто бегите!". И мы все четверо на всей скорости побежали по тропе, старая скорее добраться до нашей машины.

Я помню, что оглядывался, пока мы бежали, но не мог ничего разглядеть, хотя эта штука наверняка была уже совсем близко к нам. Когда мы запрыгнули в машину, мой друг начал просить меня рассказать о том, что я там увидел. Я рассказал им и тогда он сказал, что видел то же самое.

Двое наших друзей решили, что мы их разыгрываем и они думали так до того момента, пока мой друг не поклялся своим покойным отцом, что говорит правду.

На следующий день мы решились пойти в это же место, прихватив с собой побольше наших знакомых, но конечно же, мы в тот раз уже ничего там не увидели. Так что я не знаю, кто это был и что ему было нужно. Я уверен в одном, что и я и мой друг видели это существо."