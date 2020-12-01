Мнение: Химия и жизнь

01.12.2020, 17:06, Разное

Получил вчера целый шквал комментариев по поводу сырков “Дружба” сладких под брендом “Б.Ю.Александров”. Думаю, их можно объяснить только известной сердобольностью русского народа: создатель их умер, причем страшной смертью на ИВЛ – и вот в качестве “компенсации” люди стали наперебой вспоминать, какие сырки “Б.Ю.Александров” натуральные, вкусные, сладкие и вообще замечательные, “лучше всех”. То есть у нас – видимо, рефлекторно – пробуждается необходимость говорить добрые слова о ком бы то ни было только после смерти человека, по Пушкину: “Они любить умеют только мертвых”.

Как будто плотину прорывает – “теперь можно!” Блин, а почему раньше-то было нельзя?! Удивительно. Булат Окуджава еще когда призывал – “Давайте восклицать, друг другом восхищаться” – но всё втуне. “Хочешь похвалы? Когда убьют – приходите” – универсальный ответ, отнюдь не только в милиции/полиции.

Но в данном случае дело осложняется еще и тем, что все похвалы тут – мимо. Безвременно ушедшего от нас Б.Ю.Александрова наверняка было бы за что похвалить, но точно не за сырки. Вчера я (во многом под впечатлением вала нервических восторгов от их внезапных поклонников) взял в Перекрестке парочку этих сырков (несмотря на то, что мнение о них у меня сложилось уже давно). Попробовал в очередной раз. Что могу сказать? Мнение не изменилось.

Это чистая химия, дорогие друзья. Не знаю что там конкретно – пальмовое масло, машинное или какое-то еще вообще не масло. Важно, что оно везде – и в как бы “твороге”, и в “шоколаде” (разница, видимо, лишь в красителях). Есть такое можно, только окончательно махнув на себя рукой (хотя, как говорят знатоки, в принципе есть сырки глазурованные, будь они хоть даже супернатуральные, могут лишь самоубийцы, злобно задумавшие раздавить нелюбимых родственников, когда им придется тащить гроб; сырки – это примерно как чипсы, фастфуд самого жуткого разряда).

Так что – нет и еще раз нет. Покойный наверняка делал что-то еще полезное – занимался благотворительностью, призывал граждан не бояться ковида, не носить маски… Давайте за это и будем его помнить. Да и сама идея ставить свою фамилию в качестве бренда мне кажется очень правильной. Старый такой, российский, купеческий стиль. Причем – именно СВОЮ фамилию, а не какой-нибудь “Мяснов” – очередная наглая подделка под искренность. Покойный не боялся не только жить, но и работать под своей фамилией – и вот это уже достойно восхищения.