Город Александров во Владимирской области переименуют в «Б.Ю. Александров»

01.12.2020, 17:03, Разное

Об этом сообщил руководитель аппарата Совета народных депутатов Александровского района Демьян Николаев. После известия о смерти создателя бренда «Б.Ю. Александров» и президента группы компаний «Росагрокомплекс» Бориса Александрова инициатива не заставила себя долго ждать и депутаты предложили переименовать город в честь достойного сына России.

«Во-первых, это увековечивание памяти. Одноименные сырки которые выпускал Борис Юрьевич имеют большую популярность в интернете. У нас во Владимирской области приобрести такие могут только состоятельные и исключительные граждане. Во-вторых, необычное название способствует притоку туристов. У нас из достопримечательностей только природа и «Красное и белое». Попросим у области выделить деньги и поставим памятник сырку в центре города. Все закрутится, завертится. Вслед за туристами придут инвесторы. Заживем», — заявил Демьян Николаев во-время пленарного заседания.

Глава администрации города утвердил переименование. Мнение горожан решили не учитывать и не проводить голосование по причине бушующей пандемии коронавируса.