 

Город Александров во Владимирской области переименуют в «Б.Ю. Александров»

01.12.2020, 17:03, Разное

Об этом сообщил руководитель аппарата Совета народных депутатов Александровского района Демьян Николаев. После известия о смерти создателя бренда «Б.Ю. Александров» и президента группы компаний «Росагрокомплекс» Бориса Александрова инициатива не заставила себя долго ждать и депутаты предложили переименовать город в честь достойного сына России.

«Во-первых, это увековечивание памяти. Одноименные сырки которые выпускал Борис Юрьевич имеют большую популярность в интернете. У нас во Владимирской области приобрести такие могут только состоятельные и исключительные граждане. Во-вторых, необычное название способствует притоку туристов. У нас из достопримечательностей только природа и «Красное и белое». Попросим у области выделить деньги и поставим памятник сырку в центре города. Все закрутится, завертится. Вслед за туристами придут инвесторы. Заживем», — заявил Демьян Николаев во-время пленарного заседания.

Глава администрации города утвердил переименование. Мнение горожан решили не учитывать и не проводить голосование по причине бушующей пандемии коронавируса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Не принятый на вооружение российский истребитель Су-57 будет модернизирован

20.10 / Ученые обнаружили способность кофе к замедлению прогрессирования рака толстой кишки

15.11 / «Они тебе на том свете не понадобятся» – Личное мнение

25.08 / Разворот на народ

12.11 / Скандалы: «Ничего важнее карьеры в его жизни нет»

29.07 / Политика: Лукашенко вовлек в предвыборную кампанию защитников Донбасса

08.11 / Почему Госдеп США не признает Тихановскую законно избранным лидером Белоруссии

18.10 / Дело о денверском «Человеке-пауке»

20.10 / Мику Хацунэ исполнит репертуар песен Михаила Круга

20.07 / Мнение: Новый мировой язык, число заключенных по странам и трудности получения господдержки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска