Типичная терпила – Личное мнение

01.12.2020, 17:02, Разное

Откровенно скажу, что не помню или не знаю, кто такая Юлиана Караулова, да и не в этом дело. Ютуб подсунул интервью этой девушки корреспондентке Peopletalk, где Караулова рассказала чудовищную историю.

В двух словах, у девушки был мужик, жили вместе, а потом Юлиана вернулась не очень вовремя.

«Я зашла в квартиру с подружкой. Открываю дверь, захожу в квартиру, вижу женскую обувь, сумку. Слышу, что в душе течет вода, хотя понимаю, что он на работе. Я понимаю сразу, кто это».

В общем, мылась баба. Причём, такая же глупая, как и сама гражданка Караулова.

Чувак не только нассал в уши официальной сожительнице, но и любовнице — рассказал, что с Юлианой они разбежались, но пока живут вместе — квартирный вопрос до сих пор издевается над понаехавшими «москвичами».

Девушки вместе поплакали. Интрижка уехала, сожительница осталась — парень убедил Караулову, что это был мимолётный роман.

Очень не люблю пинать жертв, которым и так плохо, но в данном случае, единственная виновная — сама Юлиана.

Проживая вместе с мужчиной, Караулова видела, как тот переписыватся в Фейсбуке с тёлочкой. Потом девушка застаёт её в своём душе, где лежат её вещи, косметика, туалетная, извините, бумага.

Кто виноват в том, что чувак осмелился привести бабу в дом? Да, он виноват, но ни один мужчина не сделал бы так, если бы уважал свою женщину.

А если ты сама не заслуживаешь уважения, то это твоя вина.

Позволила вытереть о себя ноги. Допустила мысль, что с тобой вот так можно. И оставшись с таким человеком, подтвердила то, что с тобой можно так поступать.

Так странно, я вот уже не девочка, но ни разу никто мне не изменял. А почему, я задумалась? А потому, что у меня на лбу написано — я бы такого никогда не простила.

Изменяют тем, кому изменять можно. Тем, кто это готов проглотить.

Так что если вам изменили, значит это вы допустили. Разбирайтесь с собой, а не будьте Ритой Дакотой.