Мнение: Про «коридоры» Алиева…

01.12.2020, 16:48, Разное

На резолюцию сената Франции, потребовавшего от правительства признать Нагорно-Карабахскую Республику, президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил такой же глупостью – предложил французам передать армянам город Марель.

Мол, западные страны не имеют права призывать Баку свою территорию Армении и обсуждать конфликт двух стран, а если Франция симпатизирует армянам, то ей следует передать Марсель живущей на его территории армянской диаспоре.

Это предложение прозвучало во время обращения Алиева к нации….

Но надо сказать, что в своем обращении Алиев сделал и вполне серьезные заявления. Он предложил создать новый коридор между Арменией и Карабахом, чтобы передать город Лачин под контроль Баку.

Дословно: «Сейчас всем хорошо известно, что Лачинский коридор проходит через город Лачин. Таким образом, город Лачин остается посередине данного коридора. Я же в ходе бесед с президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его».

В общем-то резонное предложение. «Лачинский коридор» шириной 5 км сегодня находится под контролем российских миротворцев. При этом Лачинский район возвращен Азербайджану. И это, конечно, очень взрывоопасная конструкция. Похоже, действительно, придется строить новый «коридор».

А еще Алиев предложил создать коридор, который соединит Нахичевань с западной частью Азербайджана. Нахичеванская автономная республика входит в состав Азербайджана, но отделена от него территорией Армении.

Президент Азербайджана заявил: «Я уже довел эту свою мысль до президентов России и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин положительно отнеслись к этому».

Не удивлен, что и Эрдоган и Путин поддержали идею «нахичеванского коридора». Осталось убедить в этом Армению…

Фотография отсюда