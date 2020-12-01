 

Новые тесты способны выявить болезнь Альцгеймера до появления симптомов

01.12.2020, 16:36, Разное

Ученые разработали новые тесты, которые до появления основных симптомов способны выявить болезнь Альцгеймера. В ходе исследования специалисты обнаружили новые формы тау-белка, трансформирующиеся в аномальные на очень ранней стадии недуга.
Медики разработали новые инструменты, помогающие обнаружить эти тонкие изменения. Результаты были подтверждены на человеческих образцах. Исследование является очень важным, поскольку продолжает расти заболеваемость синдромом Альцгеймера. Кроме того, наблюдаются социальные издержки деменции. За счет новых тестов получится обнаружить патологию на ранней стадии.

При болезни Альцгеймера в тканях мозга наблюдаются два патологических изменения. Одно из них представляет собой белок тау, а второе – бета-амилоидный пептид. Оба элементы образуют скопление агрегатов, которые накапливаются со временем в определенных областях главного органа ЦНС.



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