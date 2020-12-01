5 относительно обнадеживающих фактов о ВИЧ-инфекции

01.12.2020, 16:34, Разное



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Охват тестирования на ВИЧ снижается, но лекарств достаточно

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году порядка 26 миллионов человек в мире получали антиретровирусное (АРВ) лечение, что на 2,4% больше по сравнению с 2019 годов. Это слишком медленный рост охвата лечения, связанный, в первую очередь, со снижением объемов тестирования примерно в два раза. «Но в последние несколько месяцев мы видим признаки восстановления качества тестирования и лечения», – отмечают в организации.

Российские эксперты еще в начале июня предупредили о том, что из-за распространения коронавируса некоторые медцентры, где можно сдать анализ на ВИЧ, работают с перебоями. Это может привести к тому, что инфицированные люди не смогут вовремя узнать о своем диагнозе и продолжат заражать других. Более 70% российских центров по профилактике и борьбе с ВИЧ так или иначе вовлечены в борьбу с пандемией, однако все они стараются поддерживать уровень диагностики и профилактики, особенно среди ВИЧ-инфицированных в группе риска, в первую очередь — беременных женщин.

Но есть и хорошие новости: по заявлению Минздрава, централизованные закупки лекарств, необходимых для ВИЧ-инфицированных пациентов, были проведены еще в январе 2020 года и доставлены в регионе феврале. Поэтому как и прежде люди, нуждающиеся в АРВ-терапии, бесплатно получают необходимые лекарства в полном объеме.

ВИЧ-инфицированная женщина может родить здорового ребенка

Если будущая мать, инфицированная ВИЧ, не получает никакого лечения, вероятность передачи вируса ребенку достигает 45%. Но если женщина принимает противовирусные препараты и не кормит ребенка грудью, ее малыш скорее всего будет здоров. Еще в 2000 году менее половины ВИЧ-инфицированных женщин в РФ вставали на учет и получали лечение, из-за чего 20% детей у таких женщин рождались инфицированными. В настоящий момент число детей в нашей стране, заразившихся от матерей, составляет всего 1,5%.

«Если мать вовремя встает на учет и принимает терапию, передача ВИЧ ребенку минимальна», – сообщила депутат Госдумы, член попечительского совета фонда «СПИД.ЦЕНТР» Оксана Пушкина.

10 мифов, которые распространяют ВИЧ-диссиденты

Какую дезинформацию распространяют ВИЧ-диссиденты? Их тезисы несколько отличаются от «стандартных мифов» о ВИЧ-инфекции, к которым, например, относятся ложные утверждения о распространении вируса комарами и передаче болезни через поцелуй.

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ВИЧ может исчезнуть из организма без лечения (но лучше на это не надеяться)

Примерно у 0,5% ВИЧ-инфицированных людей нельзя обнаружить вирус в организме при помощи стандартных методов исследования. В то же время, у них в организме сохраняются вирусы, способные к размножению, и подобные резервуары обнаруживаются при использовании более тонких методов. Таких людей называют нонпрогрессорами или «элитными контроллерами». Американские ученые провели исследование с участием десятков нонпрогрессоров, и для того чтобы выявить резервуары ВИЧ в их организмах, специалисты воспользовались новым методом секвенирования генома вируса. У одной из участниц, у которой ВИЧ был диагностирован еще в 1992 году, не удалось обнаружить вирус в организме даже после проверки 1,5 миллиардов мононуклеарных клеток крови. Ученые предполагают, что этот случай может оказаться первым излечением от ВИЧ без лекарств и операций.

Но рассчитывать на чудесное исцеление не стоит: из миллионов ВИЧ-инфицированных пока повезло лишь одному пациенту. Все остальные спасаются АРВ-терапией, которая снижает вирусную нагрузку и помогает предотвратить развитие СПИД.

ВИЧ-инфекцию удалось полностью вылечить с помощью лекарств (но это не точно)

В бразильском Сан-Паулу ВИЧ-положительный 36-летний мужчина прошел медикаментозное лечение, после которого в его крови перестал обнаруживаться вирус. Однако новый случай еще далек тот того, чтобы называться доказанным, и врачи это подчеркивают. Первый доклад о возможном открытии прозвучал на полностью виртуальной Международной конференции по СПИД.

В настоящее время два пациента считаются вылеченными от ВИЧ-инфекции. Оба они получили трансплантацию костного мозга, который содержал стволовые клетки с генетическим вариантом, защищающим от вируса иммунодефицита. Ни один пациент еще не был признан выздоровевшим вследствие медикаментозного лечения, «сан-паульский» может оказаться первым.

ВИЧ-инфицированные, принимающие лекарства, могут быть меньше подвержены COVID-19

Пациенты с ВИЧ-инфекцией внесены в группу риска по коронавирусу, но испанские исследователи выяснили, что среди таких людей, принимающих АРВ-терапию, показатели заболеваемости очень низкая. Ученые проанализировали данные 77590 человек ВИЧ-положительных пациентов, которые наблюдались в 60 больницах Испании. Диагноз COVID-19 был подтвержден только у 236 человек, что составляет 0,3% из общей популяции исследования. Все они получали антиретровирусную терапию.

Позже специалисты новосибирского центра по профилактике и борьбе со СПИД сообщили о том, что у большинства ВИЧ-инфицированных пациентов коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. По словам экспертов, у ВИЧ-инфицированных из-за частичного или полного угнетения функций иммунной системы значительно реже наступают тяжелые осложнения. Чем агрессивнее иммунный ответ, тем тяжелее пациент переносит COVID-19.

Однако подтвердить эти выводы смогут более масштабные исследования, пока они предварительны. Поэтому пациентам с ВИЧ-инфекцией необходимо соблюдать все меры профилактики COVID-19 и принимать назначенное лечение.