Стал ли Александр I отшельником?

01.12.2020, 16:32, Разное

Это породило множество слухов.



Разрушает миф Евгений Пчелов, кандидат исторических наук:

Александр I скончался скоропостижно во время поездки по стране: простудился в Крыму, несколько дней был в лихорадке и умер в Таганроге 19 ноября 1825 года.

Было много свидетелей болезни и смерти Александра I: его наблюдали врачи, составлялись соответствующие медицинские бюллетени, рядом находились приближенные, которые тоже вели свои записи.



Александр I. Портрет кисти Джорджа Доу. Источник: pinterest.com

Присутствовала и императрица Елизавета Алексеевна, которая сообщила матери Александра о случившемся.

Невозможно с точностью установить болезнь, послужившую причиной смерти — диагностика была тогда на совершенно ином уровне. С другой стороны, Александра наблюдал Яков Виллие, придворный врач, специалист очень высокого класса. Он поставил диагноз «лихорадка с воспалением мозга», производил вскрытие и обнаружил также, что была поражена печень.

После смерти Александра I сложилась ситуация междуцарствия. Его брат Константин Павлович официально отказался от наследования престола. Манифест Александра об объявлении наследником следующего брата, Николая, подписанный в 1823 году, впрочем, не был обнародован — его запечатали в конверт с предписанием вскрыть сразу же после смерти императора — так что о сложностях дальнейшего престолонаследия знал крайне малочисленный круг людей. В ситуации междуцарствия похороны Александра I были отложены, тем более что тело нужно было транспортировать в Петербург.

На третий день после смерти тело государя было забальзамировано. Бальзамирование прошло неудачно, так что изменился цвет лица, и внешний облик покойного оказался мало похож на живого Александра I. Гроб повезли в Москву, затем в Петербург, по пути несколько раз вскрывали, чтобы убедиться в сохранности останков. Затем его вскрывали в присутствии императорской фамилии, в том числе императрицы Марии Федоровны, но при народном прощании гроб был закрыт по распоряжению Николая I. Закрытый гроб вызвал подозрения и впоследствии стал одним из аргументов в спорах о смерти царя.

Похороны состоялись 13 марта 1826 года — почти четыре месяца тело Александра Павловича оставалось непогребенным. Вся эта ситуация привела к тому, что появилось множество версий о том, что же на самом деле случилось с императором.

Икона. Старец Фёдор Кузьмич Томский. (Pinterest)

Наиболее популярная версия связана со старцем Федором Кузьмичом, который появился в 1836 году в Пермской губернии, а после оказался в Сибири, где жил последние годы в Томске в доме купца Хромова и под Томском и скончался в 1864 году. Личность Федора Кузьмича до сих пор не ясна — сам о себе он ничего определенного не говорил, на вопросы отвечал уклончиво, и по разным косвенным признакам Хромов решил, что это Александр I. Эту догадку он активно пропагандировал, особенно после смерти Федора Кузьмича. Так возникла легенда о том, что Александр I, мучимый угрызениями совести за смерть своего отца, инсценировал собственную смерть и ушел странствовать по стране, став религиозным старцем.

Версия эта не имеет никаких существенных фактических оснований. Свидетельства о том, что Федор Кузьмич признавался в своем высоком происхождении, вторичны. От самого Федора Кузьмича не сохранилось никаких прижизненных изображений, кроме портрета, сделанного на смертном одре. Портрет, заказанный Хромовым, был написан уже позднее и не может служить достоверным свидетельством сходства. Сохранились некие «тайные записки» Федора Кузьмича, которые подвергались разным попыткам графологической экспертизы, в том числе некими «специалистами», чьи выводы далеки от серьезной науки. Даже беглый взгляд на почерки Александра I и Федора Кузьмича заставляет усомниться в том, что писал один и тот же человек. Федор Кузьмич явно не отличался грамотностью, если это вообще были его записи.