Данилов: Локдаун в Украине будет – это 100%

01.12.2020, 16:22, Новости дня

Локдаун в Украине в любом случае введут из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Единственный вопрос – когда именно это произойдет, сказал в эфире телеканала “Украина 24” 1 декабря глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

“То, что локдаун в нашей стране будет вводиться – да, единственный вопрос времени – когда. Или в декабре, или со 2 января. Сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу. Вчера у [президента Украины] Владимира Зеленского прошло совещание, на котором выяснялось, как это будет. То, что локдаун будет – это 100%”, – сказал Данилов.

Глава СНБО сказал, что все будет зависеть от того, как население будет исполнять рекомендации врачей.

“Мне очень грустно смотреть, как люди собираются на дискотеки, в ночных клубах, в других местах. Это очень опасно. Берегите себя”, – предупредил Данилов.

О том, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна, стало известно 25 ноября. В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности “карантина выходного дня”.

По информации источника “Интерфакс-Украина”, в Кабинете Министров Украины рассматриваются четыре варианта введения жесткого карантина. Одним из возможных вариантов называется введение локдауна с 24 декабря по 15 января.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, во время консультаций по введению жесткого карантина вопрос остановки транспорта не поднимали.

Разговоры о жестком карантине начали вести на фоне увеличения числа заболевших COVID-19 в конце ноября. Утром 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки.

За последние сутки в Украине подтвердили 12 498 новых случаев коронавирусной инфекции. За все время пандемии в Украине заболело 745 123 человека, выздоровело 355 17, а умерло 12 548. Общее количество проведенных ПЦР-тестов достигло 4 562 589.

Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, “добьет малый и средний бизнес”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.