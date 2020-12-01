Чтобы уберечься от пандемии, Ким пожертвовал даже торговлей с Китаем — своим «спасательным кругом»

01.12.2020, 16:18, Новости дня

Пхеньян в рамках ужесточения антикоронавирусных мер практически полностью прекратил торговый оборот с Китаем. Эта страна уже не один год остаётся чуть ли не единственным экономическим партнёром КНДР и играет роль «спасательного круга» для северокорейской экономики, передаёт CNN. Как отмечается в материале, такой радикальный шаг показывает, что руководство Северной Кореи относится к угрозе пандемии очень серьёзно — ведь теперь оно рискует остаться без важнейших поставок продовольствия и топлива.



Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын резко ужесточил меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стране, усилив контроль за и так «практически непроходимыми» границами, а также почти полностью прекратив торговлю с главным партнёром Пхеньяна Китаем, пишет CNN.

Как пишет сайт канала, в октябре Пекин экспортировал в КНДР товаров всего на $253 тыс. — то есть на 99% меньше, чем в сентябре. Чтобы понять, насколько серьёзный это спад, достаточно лишь упомянуть, что в денежном выражении это меньше, чем было ввезено в том же октябре в крохотные Лихтенштейн и Монако, подчёркивает обозреватель CNN.

Китай является крупнейшим торговым партнёром Северной Кореи и, по сути, выступает для режима Кима «спасательным кругом в плане экономики» — с другими странами Пхеньян практически не торгует, и до введения против КНДР санкций ООН в 2016—2017 годах из-за продолжения страной ядерной программы доля китайских товаров в общем импорте составляла 90%, напоминает автор. По мнению журналиста, если свежие данные верны, это значит, что Ким готов рискнуть даже важнейшими поставками продовольствия и топлива ради того, чтобы не дать коронавирусу попасть внутрь страны — а учитывая, что в материковом Китае в день регистрируется всего несколько случаев заражения COVID-19, шаги северокорейского лидера представляются ещё более радикальными.

Информацию о сокращении торгового оборота с Китаем северокорейское руководство пока не подтвердило, как не стало оно и пояснять причины этого спада, однако наиболее вероятной причиной является эпидемиологическая обстановка, говорится в материале CNN. По данным канала, южнокорейская разведка сообщает, что Ким Чен Ын уже казнил двух человек за «преступления, связанные с коронавирусом», включая чиновника таможенной службы, который при ввозе китайских товаров не обеспечил соблюдение «превентивных противовирусных мер». Подтвердить слухи о казни корреспондентам CNN также не удалось, но если это правда, то такие шаги можно воспринимать как очередное подтверждение тому, что Ким воспринимает пандемию очень серьёзно, отмечается в статье.

В минувшее воскресенье северокорейские государственные СМИ объявили о том, что власти страны приняли решение ужесточить антикоронавирусные меры по всей её территории; среди прочего, планируется увеличить число КПП на погранпереходах, а в прибрежных зонах — ввести более жёсткие правила для въезда в страну морем, пишет сайт CNN. Местным властям также было приказано сжигать весь мусор, который выбрасывает из моря на берег.

По информации американского канала, решение Пхеньяна сократить импорт товаров из Китая уже повлияло на торговый оборот КНР с другими странами. Согласно официальным данным китайских таможенных служб, объём экспорта в Северную Корею в годовом выражении упал на 74%, а это заставило китайские предприятия в ряде отраслей, включая производителей париков, начать поиск дешёвой рабочей силы в других странах. Как пишет CNN, китайские фабрики по производству искусственных волос часто привлекали для выполнения наиболее тяжёлого ручного труда северокорейских подрядчиков, отправляя в КНДР сырьё и получая уже готовый продукт — однако после того, как Пхеньян в январе закрыл границы в рамках борьбы с пандемией, товарооборот прекратился, и цены на их продукт резко возросли.

Северная Корея стала одной из первых стран в мире, закрывших границы после начала коронавирусной пандемии, а летом северокорейское руководство ввело строжайший карантинный режим в городе Кэсон из-за появления слухов о том, что в город попал заражённый перебежчик, пишет американский канал. Как подчёркивается в материале CNN, эксперты считают, что такая бдительность властей КНДР связана с тем, что режим Кима отлично понимает, насколько сложно ему будет сдержать пандемию, с которой не сумели справиться даже многие из лучших систем здравоохранения в мире.

Северокорейская медицинская инфраструктура давно обветшала, и ей вряд ли по плечу задача по лечению большого числа пациентов, заражённых вирусом, о котором далеко не всё знает даже мировое сообщество медиков — тем более что даже борьба против других инфекционных заболеваний вроде туберкулёза уже представляет для неё серьёзные трудности, констатирует обозреватель CNN. Судя по свидетельствам перебежчиков, а также волонтёров благотворительных организаций, работавших в КНДР, большинство северокорейских больниц пребывают в полуразрушенном состоянии и не имеют ни нормального оборудования, ни лекарств — а бывшие жители страны, бежавшие из неё во время голода 90-х годов прошлого века, рассказывали об «ампутациях без анестезии» и «врачах, менявших лекарства на еду», пишет журналист.

Пхеньян до сих пор не подтвердил ни одного случая заражения коронавирусом на своей территории, однако многие сомневаются в том, что инфекция, которой по всему миру заразились более 62,6 миллионов человек, не смогла попасть в Северную Корею, отмечает автор. По мнению отдельных американских экспертов, беседовавших с CNN, новое ужесточение антикоронавирусных мер позволяет предположить, что в стране уже давно сложилась тяжёлая эпидемиологическая обстановка и что недавно она значительно ухудшилась.