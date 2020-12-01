Найден способ преодолеть искажения запахов после коронавируса

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01.12.2020, 15:42, Разное

Медики нашли способ, который поможет преодолеть искажение запахов после коронавируса. Потеря обоняния является одним из наиболее распространенных симптомов заболевания. Некоторые пациенты после перенесенного COVID-19 начинают чувствовать по-новому привычные запахи.
В медицине данное понятие получило название паросмия. Например, человек во время потребления лимона ощущает запах гниющей капусты, а шоколад может напоминать бензин. К слову, данный признак нередко связан не только с коронавирусом, но и травмами головы.

Справиться с соответствующей проблемой помогут тренировки обоняния. Два раза в день в течение 15-ти секунд рекомендуется вдыхать четыре разных запаха. Эти занятия необходимо проводить несколько месяцев. Сам же метод базируется на нейропластичной способности головного мозга компенсировать зафиксированные в организме изменения. Статистика показывает, что более быстро обоняние восстанавливается у пожилых людей. Самые заметные улучшения после проводимых тренировок наблюдаются у тех, кто потерял практически всю функцию.



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