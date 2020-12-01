Медики связали развитие диабета с состоянием костного мозга

01.12.2020, 15:42, Разное

Медики связи развитие сахарного диабета у людей с состоянием костного мозга. Исследование на эту тему провели исследователи из Университета Бристоля.

В теле человека насчитывается более 200 костей. Не менее важной составляющей является то, что находится внутри них. Основная задача костного мозга – восстановление поврежденных тканей. Он содержит стволовые клетки, способные превращаться в любой тип элементарных единиц в организме. В ходе исследования исследователи выяснили, как состояние костного мозга влияет на развитие диабета.

Ученые посредством мощных микроскопов и сканирующих аппаратов изучили кровеносную систему испытуемых, страдающих диабетом. Они надеются найти новые способы защиты клеток от возможных повреждений.

Постепенно сахарный диабет приводит к повреждению кровеносных сосудов. В результате возникает риск развития патологий сердце. В костном мозге на фоне всех этих проблем может ухудшиться кровоток, а это, в свою очередь, уменьшает общее количество продуцируемых стволовых клеток. Также организм перестает самовосстанавливаться. Таким образом, для людей с диабетом имеет важное значение поддержание здоровья кровеносных сосудов и нормальное функционирование костного мозга.