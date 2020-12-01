“Загнанная лошадь”: Молодая жена Петросяна пожаловалась на усталость

01.12.2020, 15:42, Разное

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на сильную усталость. Она заявила, что чувствует себя «загнанной лошадью».

По словам Татьяна Брухуновой, у нее обострился так называемый «синдром отличницы». Она не понимает, что с этим делать. Избранника Евгения Петросяна не способна остановиться в быстром темпе жизни, она постоянно куда-то спешит, не высыпается.

Брухунова не может спокойно перевести дух, пройтись по магазинам. Традиционно в данном состоянии она находится в середине декабря из-за большого количества работы. Однако в 2020 году из-за пандемии ситуация обстоит иначе.

В марте нынешнего года Татьяна Брухунова подарила Евгению Петросяна сына Вагана. Сейчас она буквально разрывается между работой и наследником. В роли матери молодая избранница юмориста чувствует себя замечательно, но признается, что нередко сын не дожидается ее прихода домой и засыпает.

В комментариях поклонники посоветовали Брухуновой находить время на отдых. Нашлись и те, кто считает, что перестать постоянно куда-то бежать помогает медитация. Некоторые посоветовали перевести дух, съев вкусную еду и посмотреть хороший фильм.