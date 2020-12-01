 

Сноуден начал сбор документов для получения российского гражданства

01.12.2020, 15:32, Новости дня

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в скором времени подаст заявление на российское гражданство, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Мы говорили о документах, которые нужно подавать на гражданство. Он (Сноуден) занимается подборкой документов на получение российского гражданства, и мы в ближайшее время будем подавать заявление о вступлении в гражданство», – сказал Кучерена РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас вместе с клиентом занимаются сбором всех необходимых документов, это обширный перечень. «Как только мы подготовим весь пакет, мы сообщим», – указал юрист.

Адвокат добавил, что Сноуден «схватывает на лету» русский язык, и проявляет способности к нему.

Напомним, ранее Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Демократы представили проект избирательной платформы

02.08 / Трампа упрекнули в отсутствии стратегического подхода к отношениям с Россией

16.09 / Euronews – полторы тысячи хасидов застряли на украинской границе из-за коронавируса

29.11 / Пашинян озвучил свою версию переговоров с Путиным по Карабаху

27.08 / Саакашвили ждет задержание и тюрьма, если он попробует вернуться – глава минюста Грузии

30.08 / Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

23.10 / СК назвал основную версию загрязнения Авачинского залива на Камчатке

22.10 / Chery озвучила стоимость нового кроссовера CheryExeed TXL

14.07 / Количество больных коронавирусом в мире превысило 13 млн

28.09 / Протасевич об уходе из NEXTA: Ничего экстраординарного — не нашли точек соприкосновения во взглядах на развитие проекта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска