Сноуден начал сбор документов для получения российского гражданства

01.12.2020, 15:32, Новости дня

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в скором времени подаст заявление на российское гражданство, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Мы говорили о документах, которые нужно подавать на гражданство. Он (Сноуден) занимается подборкой документов на получение российского гражданства, и мы в ближайшее время будем подавать заявление о вступлении в гражданство», – сказал Кучерена РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас вместе с клиентом занимаются сбором всех необходимых документов, это обширный перечень. «Как только мы подготовим весь пакет, мы сообщим», – указал юрист.

Адвокат добавил, что Сноуден «схватывает на лету» русский язык, и проявляет способности к нему.

Напомним, ранее Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном.