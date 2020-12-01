Угроза нацбезопасности России. Little Big обвинили в распространении порнографии

01.12.2020, 15:28, Новости дня

Российскую группу Little Big обвинили в распространении порнографии в клипе под названием Suck my Dick, премьера которого состоялась в начале ноября 2020 года. Об этом сообщает Telegram-канал “Подьем” со ссылкой на слова российского юриста Вадима Харченко.

В комментарии “Подъему” Харченко заявил, что увидел в клипе российских музыкантов призывы сексуального характера и обратился с жалобой в Роскомнадзор о том, что видео не имеет возрастных ограничений.

“А ведь распространение и пропаганда порнографии является прямой угрозой национальной безопасности России, подрывает общественную нравственность и демографический потенциал страны!” – отметил он.

Харченко призвал ограничить доступ к видео для несовершеннолетних, а также вынести сюжет ролика на суд общественности.

Музыканты пока что не отреагировали на заявление Харченко.

В клипе Suck my Dick музыканты украшали новогоднюю елку, пили шампанское Novichok, а в финале взорвали макет ракеты.

Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками коллектива являются Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Группа гастролирует в РФ и Европе.