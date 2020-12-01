 

Украина надеется получить план действий по членству в НАТО в 2021 году – Таран

01.12.2020, 15:28, Новости дня

Украина имеет амбиции получить план действий по членству в НАТО (ПДЧ) в 2021 году. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран 1 декабря на брифинге “Оборонительные аспекты евроатлантической интеграции Украины: основные аспекты и задачи на перспективу”, сообщает пресс-служба Минобороны.

“Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, что мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решением Бухарестского саммита 2008 года”, – сказал Таран.

Он напомнил, что курс Украины на вступление в НАТО закреплен в Конституции, а получение ПДЧ яаляется целью, зафиксированной в Стратегии нацбезопасности Украины.

“Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантическую безопасность и стабильность, в частности, в Черноморском регионе”, – заявил министр.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

В декабре 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

5 февраля 2020 года Кабинет Министров одобрил годовую национальную программу “Украина – НАТО”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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