 

В зоне ООС военный избил и поджег сослуживца – ГБР

01.12.2020, 15:28, Новости дня

26 ноября в зоне операции Объединенных сил на Донбассе 44-летний контрактник – водитель одной из воинских частей – избил и пытался задушить сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

После этого мужчина облил коллегу смазкой для бензопил, поджег зажигалкой и украл у него 9500 грн, отметили в ведомстве. Сейчас пострадавший находится в Центральной городской больницы города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.

27 ноября контрактнику сообщили подозрение в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (ч. 2 ст. 406 Уголовного кодекса Украины) и нападении с целью завладения чужим имуществом (ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Военного отправили под стражу без возможности внесения залога. В случае доказательства его вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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