“Твоя спонтанность вдохновляет меня каждый день”. Джекман обнародовал совместное фото с женой
01.12.2020, 15:28, Новости дня
52-летний голливудский актер Хью Джекман обнародовал в сети совместное фото с женой – актрисой Деборрой-Ли Фернесс, посвятив публикацию 65-летию супруги.
“С днем рождения, моя невероятная жена. Твое мужество, остроумие, открытое сердце, верность, творчество, смелость и спонтанность вдохновляют меня каждый день. Я люблю тебя намного больше, чем может передать подпись к фото!” – написал актер.
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Джекман и Фернесс вместе с 1996 года. Супруги воспитывают двоих усыновленных детей – сына Оскара Максимилиана (2000) и дочь Аву Элиот (2005).
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