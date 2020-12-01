 

“Твоя спонтанность вдохновляет меня каждый день”. Джекман обнародовал совместное фото с женой

01.12.2020, 15:28, Новости дня

52-летний голливудский актер Хью Джекман обнародовал в сети совместное фото с женой – актрисой Деборрой-Ли Фернесс, посвятив публикацию 65-летию супруги.

“С днем рождения, моя невероятная жена. Твое мужество, остроумие, открытое сердце, верность, творчество, смелость и спонтанность вдохновляют меня каждый день. Я люблю тебя намного больше, чем может передать подпись к фото!” – написал актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)

Джекман и Фернесс вместе с 1996 года. Супруги воспитывают двоих усыновленных детей – сына Оскара Максимилиана (2000) и дочь Аву Элиот (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Пассажирам указали на главную ошибку при сдаче багажа в аэропорту

01.10 / Собянин заявил о неэффективности рекомендаций по переходу на удаленку

08.09 / Обычные инфекции могут провоцировать болезнь Альцгеймера

18.09 / Задержана продававшая билеты в театры и на футбол ОПГ

05.11 / “Медиазона” впервые обнародовала фото предполагаемого организатора убийства Немцова

06.10 / Бастрыкин направил на Камчатку криминалистов СК

01.09 / Трамп обвинил Байдена в использовании стратегии мафии

03.09 / МИД Украины: Украина не ведет подрывной деятельности против Беларуси

02.10 / Армения отозвала посла из Израиля из-за продажи оружия Азербайджану

20.09 / Восстание должно наступать стремительно и решительно, не давая противнику опомниться – Геннадий Гудков о Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска