NBC – как раньше уже не будет — пандемия обернулась в США бумом интернет-торговли, и это надолго

01.12.2020, 15:24, Новости дня

Вслед за «Чёрной пятницей», которая в этом году принесла американским магазинам невиданные доходы, рекордным обещает стать и нынешний «Киберпонедельник» — ожидается, что американцы потратят на этой неделе до $12,7 миллиардов на покупки в интернете, передаёт NBC News. Как отмечается в сюжете канала, взрывной рост объёмов онлайн-торговли, разумеется, обусловлен пандемией, однако эксперты убеждены, что он не прекратится и после её завершения.

Пандемия ознаменовала начало новой гигантской волны онлайн-шоппинга — и, по некоторым прогнозам, нынешний «киберпонедельник» должен будет стать крупнейшей онлайн-распродажей в истории: ожидается, что покупатели в этот день потратят до 12,7 миллиарда долларов. В эту «Чёрную пятницу» потребители уже потратили рекордные 9 миллиардов долларов — или 6,3 миллиона долларов в минуту.

А для тех, кто не торопится с кликами, у нас есть хорошие вести: «киберпонедельник» — не мероприятие одного дня, и многие магазины уже сейчас делают выгодные предложения в рамках «кибернедели». К примеру, Target и Walmart сделали 40-процентную скидку на бытовую технику марки Ninja; те же Target и Walmart, а также Amazon снизили цены на пылесосы Bissell, Shark и Dyson на 50 долларов; а Best Buy на этой неделе продаёт ноутбуки HP на 40 процентов дешевле.

ТРЕЙ БОДЖ, эксперт по «умному шоппингу»: К декабрю я бы ожидала скидки на игрушки.

Среди самых дефицитных подарков — игровые приставки, как, например, новая PlayStation 5; впрочем, в розничных магазинах обещают, что в ближайшие недели будут регулярно пополнять запасы.

Между тем, в этом году негативным фактором стала доставка — вся система уже сейчас страдает от задержек.

ДЖО ЛИН КЕНТ, корреспондент отдела новостей бизнеса и технологий NBC News: Быстрая и/или бесплатная доставка имеет для многих покупателей огромное значение — именно она зачастую определяет, будет сделан заказ или нет. Поэтому некоторые сети — включая, например, Best Buy — выделили часть площадей в своих магазинах под мини-пункты обработки заказов, чтобы доставлять людям товары как можно быстрее. Вот один из таких пунктов.

В связи с этим эксперты советуют делать онлайн-покупки до 11 декабря, чтобы воспользоваться бесплатной доставкой, и получить заказы вовремя — к Рождеству. После этой даты за доставку в срок придётся платить больше.

КИМБЕРЛИ ПАЛМЕР, эксперт по личным финансам, компания Nerdwallet: Достаточно сделать простой поисковый запрос — «бесплатная доставка» плюс название магазина, — и посмотреть, что выдаст поисковик; иногда вы сможете так найти промо-код.

Большинство людей на фоне нынешней пандемии решили закупаться в интернете — и, как полагает президент торговой платформы для малых и средних предприятий Shopify, не исключено, что так, как было, уже никогда больше не будет.

ХАРЛИ ФИНКЕЛЬСТИН, президент Shopify: То, что мы сейчас наблюдаем, — это не аномалия, это прообраз будущего розничной торговли. Даже когда появится вакцина, рост интернет-торговли не прекратится и будет продолжаться ещё долго. Дороги назад, к «докоронавирусной» модели ритейла, уже нет.

А значит, этот трудный период навсегда изменит то, как мы дарим и получаем подарки.

Джо Лин Кент, NBC News, Лос-Анджелес.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2020 года.